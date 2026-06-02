Velayeti: İran ve direniş cephesi sonuna kadar Lübnan’ın yanında olacak

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik son saldırıları ve ateşkes ihlalleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Velayeti, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu saldırıların İsrail'in kendi sonuna yaklaştığının göstergesi olduğunu savunarak, "Dahiye'nin bombalanması ve ateşkesin ihlali, sahte rejimin kendi uğursuz tarihini sona erdirme konusundaki aceleciliğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Velayeti, İran ve direniş cephesinin Lübnan halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, "Siz başlattınız; ancak bölgedeki seyircilerin aksine İran ve direniş cephesi, Müslümanından Marunisine kadar Lübnan halkının yanında sonuna kadar duracaktır" dedi.

Tarihsel süreçlere atıfta bulunan Velayeti, gelişmelere karşılık verileceğini ima etti ve "Tarih tekerrür ediyor. Esaret zincirlerini kıracak bir cevap yolda. Bu hikâyenin son noktası bizim elimizdedir" değerlendirmesinde bulundu.