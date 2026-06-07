Pakistan'ın özel mesajı Devrim Lideri'ne iletildi

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Tahran'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Pakistanlı Bakan, bir gün önce İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılanarak Tahran'a gelmişti.

Ziyaretin, Pakistan'ın İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik arabuluculuk ve diplomatik temasları çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Nakavi'nin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'dan dönüşte İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir tarafından İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney'e gönderilen özel bir mesajı da ilettiği kaydedildi.