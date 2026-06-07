ABD'nin İsfahan baskını film oluyor

Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, yapımcılığını Muhammed Rıza Şefii’in üstleneceği ve senaristliğini de Hüseyin Terabnejad’ın yapacağı “Mehyar Ovası” isimli film, ABD'nin, İran'da düşürülen F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için İsfahan’da düzenlediği ve ABD’ye ait iki adet C-130 askeri nakliye uçağı ile iki adet Black Hawk helikopterinin imha edilmesiyle sonuçlanan askeri operasyonu konu alacak.

Söz konusu haberde, bölgedeki göçebe yaşam ile izinde evine dönen bir subayın Mehyar Ovası semalarında ABD unsurlarına ait uçaklarla karşılaşması konusu etrafında şekillenecek film için yönetmen arayışı içinde olunduğu ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimlerin vakit kaybeden başlayacağı belirtildi.