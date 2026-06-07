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7 Haz 2026 20:50

Galibaf:

ABD ve Siyonist rejimin üsleri artık meşru hedeftir

ABD ve Siyonist rejimin üsleri artık meşru hedeftir

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile Siyonist rejimi uyardı.

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Siyonist rejimin Lübnan'ın Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Galibaf, karşı tarafın ne ateşkese ne de diyaloğa inandığını belirterek, "Deniz ablukası ve Lübnan’a ilişkin anlaşmaların ihlali, onların sadece güç dilinden anladıklarını bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasına ve ABD’nin Siyonist rejime verdiği yeşil ışığa tepki gösteren Galibaf, şu ifadeleri kullandı:
"İran milletine uygulanan deniz ablukası ve bugün ABD’nin Siyonist rejime verdiği yeşil ışık; bölgede ABD ve Siyonist rejimin üsleri ve varlıklarını meşru birer hedef haline getirmektedir."

Galibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman olduğu gibi teyakkuzda olduğunu vurguladı.

News ID 1936957

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