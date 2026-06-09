Şehit Ayetullah Hamaney için cenaze töreni yapılacak

İran’ın ikinci İslam Devrimi Lideri Şehit Ayetullah Hamaney ile devrim liderliği ailesinin şehitlerinin uğurlanması, cenaze namazı ve defin törenlerinin düzenlenmesi için oluşturulan üst kurulun 2 No’lu bildirisi yayınlandı.

Bildiride, yurt içi ve dışı medyada törenin zamanı ve detaylarına ilişkin yayılan söylentilerin hiçbir geçerliliği olmadığı kaydedildi.

Bu asılsız haberlerin geniş halk kitlelerinde kafa karışıklığına yol açtığı da belirtilen bildirinin devamında, şehit liderin İmam Hüseyin’in (a.s) matemini icra etme konusundaki bilinen tutumuna atıfla, anma törenlerinin Muharrem ayının ilk on günü tamamlandıktan sonra ve ilgili resmi kurumlarla sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlanarak yapılacağı vurgulandı.

Törenlerin kesin detaylarının ise uygun bir zaman aralığında halka duyurulacağı ifade edildi.