Pakistan'dan İran-ABD anlaşmasına dair önemli açıklama

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde barış anlaşması için bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandığını ve ilk anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şerif, arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ın elektronik ortamda gerçekleştirilecek imza sürecine hazırlandığını belirtti. Şerif, anlaşmanın ardından gelecek hafta teknik düzeyde görüşmeler yapılmasının planlandığını ifade etti.

"Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız" diyen Şerif, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış için güçlü bir temel oluşturacağını savundu.

