Pakistan'dan İran-ABD mutabakatına olumlu tepki

El Cezire'ye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran ile ABD arasındaki mutabakatı derin bir memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Bu mutabakatın uluslararası topluma güven verici bir mesaj taşıdığını ifade eden Pakistanlı bakan, söz konusu mutabakatın küresel piyasalara önemli ölçüde güven ve istikrar mesajı verdiğini söyledi.

Dar ayrıca, başta Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır ve diğer dost ülkeler olmak üzere bu süreçte samimi siyasi destek ve çaba gösteren ülkelere teşekkür ettiklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı, taraflar arasındaki sorunların çözümüne yönelik müzakerelerin sürdürülmesi çerçevesinde bu ilerlemeyi güçlendirecek her türlü girişimi desteklemeye tamamen hazır olduklarını da sözlerine ekledi.