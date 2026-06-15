İran'dan İslamabad Mutabakatı açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada İran ile ABD arasında varılan İslamabad Mutabakatı'nın ayrıntılarını paylaştı.

Garibabadi, müzakere sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, son haftalarda Pakistan ve Katar aracılığıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini söyledi. Son iki günde Katar heyetinin Tahran'da bulunduğunu ifade eden Garibabadi, İran'ın son değişiklik önerilerinin yaklaşık 14-15 saat süren yoğun görüşmeler sonucunda büyük ölçüde kabul edildiğini ve böylece İslamabad Mutabakatı metninin nihai hale getirildiğini açıkladı.

İranlı diplomat, mutabakatın resmi imza töreninin cuma günü taraflar arasında İsviçre'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Garibabadi'ye göre mutabakatın yürürlüğe girmesiyle birlikte iki önemli gelişme yaşanacak:

Tüm cephelerde, özellikle de Lübnan dahil olmak üzere savaş ve askeri operasyonlar derhal ve kalıcı şekilde sona erecek.

ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası kaldırılacak.

İran'ın kendi yükümlülüklerinin ise resmi imzanın ardından uygulanmaya başlanacağını vurgulayan Garibabadi, elde edilen sonucun yalnızca diplomatik çabaların değil, aynı zamanda İran'ın askeri başarılarının da ürünü olduğunu söyledi.

ABD'nin taahhütlerini yakından izleyeceğiz

Garibabadi, İran'ın savaşta elde ettiği başarının şehitlerin fedakârlıkları, halkın desteği ve silahlı kuvvetlerin direnişi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mutabakatın düşmana duyulan güven sonucu değil, İran'ın askeri gücü, diplomasisi ve halkın birlikteliğine duyulan güven sayesinde ortaya çıktığını ifade eden Garibabadi, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin dikkatle denetleneceğini söyledi.

İranlı yetkili, ikinci aşamada 60 gün sürecek müzakerelerin başlayacağını ve nihai bir anlaşmaya varılması halinde asıl önemli konunun anlaşmanın uygulanması olacağını kaydetti.

İran'ın uyarıları müzakereleri hızlandırdı

Garibabadi, son günlerde İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından İranlı askeri yetkililerin yaptığı sert açıklamaların müzakere sürecini etkilediğini söyledi.

İran'ın İsrail'e yönelik baskısının ve silahlı kuvvetlerin açıklamalarının, Tahran'ın mutabakat metninde talep ettiği bazı değişikliklerin kabul edilmesini kolaylaştırdığını belirtti.

Ayrıca İran ordusunun gerektiğinde İsrail'e sert karşılık vermeye hazır olduğunu vurgulayan Garibabadi, Hizbullah'ın da saldırılara hızlı yanıt verdiğini ifade etti.

Askerlerimiz her zaman tetikte olacak

Garibabadi, İran müzakere heyetinin temel önceliğinin ülkenin çıkarları ve ulusal güvenliğinin azami ölçüde korunması olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililerin son günlerde metnin tamamlandığını öne sürdüklerini ancak İran'ın son talepleri karşılanmadan anlaşmayı kabul etmediğini belirten Garibabadi, son ana kadar Tahran'ın taleplerinin metne eklenmesi konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.

İranlı diplomat, nihai anlaşma sağlansa bile ülkenin düşmanlarından kaynaklanan tehditlerin sona ermeyeceğini belirterek, İran silahlı kuvvetlerinin her zaman hazır durumda olacağını söyledi.

60 günlük müzakereler ABD'nin ilk adımlarına bağlı

Garibabadi, resmi imzanın ardından İran ve ABD heyet başkanlarının gelecekteki müzakere düzenlemelerini görüşeceğini açıkladı.

İran'ın yeni müzakerelere başlamadan önce ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, savaş ve askeri operasyonların sona ermesi, İran'ın dondurulmuş mali varlıklarının serbest bırakılması yönündeki yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulaması gerektiğini belirtti.

Bu şartların yerine getirilmesi halinde teknik çalışma gruplarının faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

Dört temel başlık müzakere edilecek

Garibabadi, 60 günlük müzakerelerde İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması, nükleer konular, yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınmaya ilişkin ortak programın uygulanması ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetleyecek mekanizmaların oluşturulması dahil dört ana başlığın ele alınacağını açıkladı.

İranlı yetkili, bu çerçevede yalnızca bazı yaptırımların değil, tüm birincil ve ikincil yaptırımların yanı sıra uluslararası kısıtlamaların da kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Düşmanı müzakere masasına getiren askeri gücümüzdür

Garibabadi, İran'ın savaşı sona erdirmek için karşı tarafa yalvarmadığını, aksine askeri gücü sayesinde rakibini müzakere masasına oturtmayı başardığını savundu.

Açıklamasının sonunda İran halkına, ülke liderliğine ve silahlı kuvvetlere teşekkür eden Garibabadi, savaşta hayatını kaybedenleri de saygıyla andı.