Erakçi, İtalya Dışişleri Bakanı ile İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani çarşamba günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İslamabad Mutabakatı'nın maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede iki bakan, bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, mutabakatın sağladığı fırsatların kalıcı barışın güçlendirilmesi ve bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca İran ile İtalya arasındaki ikili ilişkilere dair bazı konuları ele alırken, gündemdeki meselelerin takip edilmesi ve iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.