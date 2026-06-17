Erakçi ve Lavrov telefonda İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İslamabad Mutabakatı'nın yanı sıra bölgesel ve ikili konuları değerlendirdi.

Erakçi görüşmede, mutabakatın ayrıntıları hakkında bilgi vererek ABD'nin anlaşma hükümlerinin eksiksiz uygulanmasından sorumlu olduğunu ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Lavrov ise mutabakat metninin nihai hale gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Rusya'nın anlaşmanın uygulanmasına tam destek verdiğini vurguladı.

Taraflar, uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mutabakata destek vermesinin önemine dikkat çekerken, bölgesel barış ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi amacıyla diplomatik temas ve iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

İki bakan ayrıca ikili ilişkilerdeki bazı konuları ele alarak, gündemdeki meselelerin takibi ve çözümü için temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.