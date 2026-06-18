Erakçi: ABD, anlaşmanın uygulanmasından sorumludur

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bugün telefon görüşmesi yaparak fikir alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı görüşmede, İslamabad Mutabakatı'nın ayrıntılarını Çinli mevkidaşına aktararak, İran ve Çin’in bu anlaşmanın fırsatlarını özellikle enerji ve ekonomi alanlarında ilişkilerini geliştirmek için değerlendirebileceğini umduğunu ifade etti.

Erakçi ayrıca İran ile Çin arasındaki yüksek düzeyde karşılıklı güvene ve iki ülke ilişkilerinin stratejik önemine dikkat çekerek, Pekin’in müzakerelere verdiği destekten ve bu mutabakata yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Erakçi, geçmiş deneyimlerin İran’da ABD’ye karşı derin bir güvensizlik oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Anlaşmanın tüm hükümlerinin eksiksiz ve iyi bir şekilde uygulanmasının sorumluluğu, özellikle tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi konusunda, ABD'ye aittir.”

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İran halkı ve hükümetinin baskı ve zorlayıcı politikalara karşı duruşunu takdir ettiklerini, ayrıca İran’ın sorunların çözümü ve diyalog sürecindeki yapıcı ve diplomatik yaklaşımını övdüklerini ifade etti.

Wang Yi, mutabakatın hükümlerinin eksiksiz ve doğru şekilde uygulanmasının önemine vurgu yaparak Çin’in, uygulamayı kolaylaştırma, bölgesel etkileşimi güçlendirme ve bölge ülkeleri arasındaki sorunların giderilmesine yardımcı olma konusunda hazır olduğunu söyledi.

İran ve Çin dışişleri bakanları ayrıca uluslararası toplumun bu mutabakata destek vermesinin gerekliliğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki temel kurum olarak bu anlaşmanın uygulanmasını desteklemesi gerektiğini belirtti.

Taraflar ayrıca ikili ilişkilerde bazı konuları gözden geçirerek, bu mutabakatın İran ve Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağı umudunu dile getirdi.