  1. Siyaset
20 Haz 2026 07:40

Erakçi ve Dar İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

Erakçi ve Dar İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde diplomatik süreci ve savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakatın uygulanmasını ele aldı. 

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Cuma günü öğleden sonra telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Pakistan’ın diplomatik müzakerelerdeki çabaları, girişimleri ve iyi niyetli arabuluculuk rolü nedeniyle teşekkür etti.

Erakçi ayrıca, ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirme konusundaki sorumluluğuna dikkat çekerek, mutabakatta yer alan yükümlülüklerin ihlal edilmesinin ABD’ye ait olacağını ve böyle bir durumda bunun sonuçları ve olası etkileri olacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ise yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını, müzakerelere destek verdiklerini ve olumlu ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini umduklarını ifade etti.

Taraflar ayrıca ikili konuları gözden geçirerek, istişarelerin ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

News ID 1937142

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler