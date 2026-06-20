Erakçi ve Dar İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Cuma günü öğleden sonra telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı, Pakistan’ın diplomatik müzakerelerdeki çabaları, girişimleri ve iyi niyetli arabuluculuk rolü nedeniyle teşekkür etti.

Erakçi ayrıca, ABD'nin Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirme konusundaki sorumluluğuna dikkat çekerek, mutabakatta yer alan yükümlülüklerin ihlal edilmesinin ABD’ye ait olacağını ve böyle bir durumda bunun sonuçları ve olası etkileri olacağını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı ise yürütülen diplomatik süreci memnuniyetle karşıladıklarını, müzakerelere destek verdiklerini ve olumlu ve kalıcı sonuçlar elde edilmesini umduklarını ifade etti.

Taraflar ayrıca ikili konuları gözden geçirerek, istişarelerin ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.