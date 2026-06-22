ABD'den İran petrolüne geçici muafiyet

ABD Hazine Bakanlığı, Washington ile Tahran arasında geçen hafta imzalanan mutabakat doğrultusunda İran petrolünün üretim, teslimat ve satış işlemlerini resmen yetkilendirdiğini açıkladı. Yayımlanan genel lisans kapsamında İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin ticareti 21 Ağustos’a kadar serbest bırakıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İsviçre’deki yapıcı görüşmeler doğrultusunda İran, Hürmüz Boğazı’nda serbest ve açık transit geçişine izin verecek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine müsaade edecek. Bu çerçevede Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretim, teslimat ve satışını yetkilendiren 60 günlük geçici genel lisansı yayınladı.” ifadelerine yer verildi.

Mutabakat zaptı kapsamında sağlanan muafiyetler bankacılık işlemleri, sigorta ve taşımacılık hizmetlerini de kapsıyor.

Genel lisansın İran menşeli petrol ürünlerinin ABD’ye ithalatına da olanak tanıdığı belirtildi.