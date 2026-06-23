"İsrail'in Lübnan'dan çekilmekten başka seçeneği yok"

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Aşura münasebetiyle yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Naim Kasımi “Taif Anlaşması'nı ve Lübnan anayasasını destekliyoruz.” dedi.

Partinin diğer siyasi aktörlerle ilişkiler konusundaki tecrübesinin önemli olduğunu savunan Naim Kasım, bazı kesimlerin ise geçmişte rakiplerini ortadan kaldırmak amacıyla katliamlar işlediğini söyledi.

Siyonist İsrail'e karşı mücadelede "İsrail projesini kırma" olarak adlandırdığı yeni bir aşamaya ulaşıldığını kaydeden Naim Kasım, sahadaki mücadelenin belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

Naim Kasım, "İsrail'in son iki ya da üç yıldaki tüm girişimlerinin ardından projenin kırıldığı bir aşamaya ulaştığımızı söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin Hizbullah'ı askeri, siyasi, kültürel, toplumsal ve insani açıdan tasfiye etmeyi hedefleyen geniş kapsamlı bir proje yürüttüğünü ifade eden Şeyh Naim Kasım, Hizbullah'ın ve ona destek veren kesimlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bu girişimin "Büyük İsrail" projesinin bir parçası olduğunu savundu.

Hizbullah lideri, sahadaki mücadelenin başarısızlığa uğraması halinde İsrail'in Hizbullah'ı ortadan kaldırma ve "Büyük İsrail" projesini ilerletme yolunda önemli bir adım atacağını söyledi.

Siyonist rejimin sahada hedeflerine ulaşamayacağını belirten Naim Kasım, "Düşmanların geri dönmeye çalışması için uzun bir zamana ihtiyacı var. Başarabilirler ya da başaramazlar, şanslarını deneyebilirler" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın değerlendirmesine göre toprakların kurtarılması, bağımsızlığın ve egemenliğin korunmasının tek güvencesinin işgale karşı direniş olduğunu söyleyen Kasım, direniş kavramının mücadele eden her bireyi kapsadığını belirtti.

Naim Kasım'dan Lübnan makamlarına çağrı

Herkesin direnişe katkı sunması gerektiğini ifade eden Naim Kasım, Lübnan makamlarını da direnişten ve onun gücünden yararlanmaya çağırdı ve "Ordu, halk, direniş ve tüm insanlar birlikte çalışmalı. Biz buna hazırız" dedi.

Naim Kasım, mevcut aşamaya ulaşılmasında zamanlama, stratejik tercih ve savaşın yürütülme biçiminin önemli rol oynadığını belirterek, şu anda yürürlükte bulunan ateşkesin ardından atılması gereken adımın İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi olduğunu söyledi.

"İsrail'in Lübnan'dan çekilmekten başka seçeneği yok"

Siyonist rejimin çekilmesinin belirli bir takvim çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Şeyh Naim Kasım, İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmek dışında bir seçeneği bulunmadığını ifade etti.

Hizbullah Genel Sekreteri, İsrail'in herhangi bir gerekçeyle Lübnan toprağının tek bir karışını dahi elinde tutamayacağını belirterek kara, deniz ve hava saldırılarının sona erdirilmesini ve Lübnan ordusunun konuşlandırılmasını istedi.

Hizbullah liderinden İran’a teşekkür

Şeyh Naim Kasım, "İran'ın desteği ve yardımıyla savaşa girdik ve gücümüzü artırdık. İran'a teşekkür ediyor ve onlara dünyanın en şerefli ülkesi olduklarını söylüyoruz" diye konuştu.