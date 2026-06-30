Çin'den ABD-İran müzakerelerine destek

Xinhua Haber Ajansı'na göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile görüştü.

Görüşmede Yi, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Çinli Bakan, “Ateşkes hâlâ kırılgan, ancak diyalog çatışmadan daha iyidir” dedi.

Wang Yi, ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının korunmasının ve titizlikle uygulanmasının bölgesel barış için "hayati öncelik" taşıdığını belirtti.

Çatışma ve savaş riskine karşı diyalog ve müzakerenin " tek çözüm yolu" olduğunu kaydeden Yi, bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun mutabık kalacağı kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılması için sürecin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

