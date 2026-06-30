Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğu artıyor

Kpler’in verilerine göre, petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıyan gemiler ve dökme yük gemileri dahil 24 emtia gemisi pazartesi günü boğazı her iki yönde de geçti. Verilere göre trafik bugün de devam etti. Bugün bir süper tanker ile birlikte bir dizi küçük gemi de Fars Körfezi'nde yeniden görüldü.

Toplamda, 11 milyon varil ham petrol taşıyabilen bu tankerler ve hareketlerinin, gemi sahiplerinin bu yoldan geçiş konusunda artan güvenine işaret ettiği belirtildi. Perşembe günü bir konteyner gemisine yapılan ilk saldırının ardından Hürmüz Boğazı’nı geçen gemi sayısı azalmıştı.

Fars Körfezi’ne giren gemiler arasında, Güney Kore’nin Sinokor şirketi tarafından işletilen üç süper tanker pazartesi günü boş olarak seyretti ve Umman kıyıları boyunca ilerledi. Equasis veritabanına göre şirketin Nisan ayında resmi olarak işletmeye başladığı dördüncü gemi ise Fars Körfezi’nin içinden sinyal vermeye başladı ve Irak’ın Basra kentine doğru ilerledi.

2026 yılında inşa edilmiş, Marshall Adaları bayraklı ve Yunan işletmeciye ait Suezmax tankeri de Fars Körfezi’nden sinyal gönderdi. Tanker, daha önce 27 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki konumunu bildirmişti.

Bahri olarak bilinen Suudi Arabistan Ulusal Denizcilik Şirketi’nin kontrolündeki çok büyük ham petrol tankeri olan Nisalah, Fafs Körfezi'ne giriş yaptı. Boş süper tanker Suudi Arabistan’ın en büyük rafinerisinin bulunduğu Ras Tanura açıklarında bulunuyor.