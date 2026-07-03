Pezeşkiyan ile Paşinyan Tahran’da bir araya geldi 

Ermenistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Paşinyan, eski İslam Devirmi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in şehadeti nedeniyle bir kez daha taziyelerini ileterek, Ermenistan'ın İran halkının acısını paylaştığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Paşinyan'a, Şehit Ayetullah Hamaney için düzenlenen resmi cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a geldiği için teşekkür etti. Pezeşkiyan, İran’ın, Ermenistan hükümetinin zor dönemde İran'a yönelik benimsediği tutumu ve sağladığı insani desteği takdirle karşıladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Nikol Paşinyan'ı parlamento seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, barışın, istikrarın ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlı adımların önemini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 3 Temmuz'da Tahran’a giderek, Şehit Ayetullah Hamaney için düzenlenen resmi cenaze törenine katıldı.