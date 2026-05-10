İran Devrim Muhafızları: Ateşleme emrini bekliyoruz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Seyyid Mecid Musevi, sosyal medya hesaplarından birinde yayımladığı mesajda, ABD ablukasına karşı füze ve insansız hava araçlarının hedefe kilitlendiğini belirterek ateşleme emrini beklediklerini söyledi.
Musevi paylaşımında, “Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füze ve İHA’lar düşmana kilitlenmiş durumda ve ateşleme emrini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD’ye ait savaş gemilerine karşı Hürmüz Boğazı yakınlarında kapsamlı bir birleşik operasyon gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
