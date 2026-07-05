Çin ve Rusya ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı, Pekin ve Moskova'nın bu ay Çin'in Qingdao kenti yakınlarında ortak bir deniz tatbikatı düzenleyeceğini açıkladı.

Bakanlık, ortak tatbikatın tam olarak hangi tarihte yapılacağına dair herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Çin Savunma Bakanlığı, 27 Haziran'da yaptığı bir başka açıklamada ise Rusya ve Çin'in Japon Denizi ile Doğu Çin Denizi üzerinde ortak stratejik hava devriyesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Açıklamaya göre, Rusya ve Çin hava kuvvetleri Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu'nun batı kesimi üzerinde 11'inci ortak stratejik hava devriyesini icra etti.

Bakanlık, söz konusu operasyonun iki ülkenin bölgesel barış ve istikrarın korunmasına yönelik ortak kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.