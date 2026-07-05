Irak Yüksek Öğretim Bakanlığı’ından Şehit Ayetullah Hamaney’in cenaze törenine destek

Irak medyasına göre; Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Vekili Abdül Hüseyin el-Musevi, bugün yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin şehit liderinin cenaze töreninin düzenlenmesi için bakanlığın ve bağlı birimlerinin tüm lojistik olanaklarının Yüksek Komite'nin kullanımına sunulması emrini verdi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a düzenlediği saldırıda şehit düzen İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için 4-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında İran ve Irak'ta altı günlük veda, cenaze ve defin törenleri düzenleniyor.

Irak’taki Şehit Lider Hamaney Anma Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Necef ve Kerbela’da düzenlenecek törenlere milyonlarca kişinin katılımının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, 8 Temmuz Çarşamba günü Şehit Lider Ayetullah Hamaney’in naaşının Kum’dan Necef Uluslararası Havalimanı’na nakledileceği, ardından cenazenin Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi’nde halkın ziyaretine açılacağı belirtildi.

Programın devamında naaşın Kerbela’ya taşınacağı, burada İmam Hüseyin (a.s) ile Hazreti Abbas türbeleri arasında bulunan “Beynü’l-Haremeyn” bölgesinde geniş katılımlı bir tören düzenleneceği kaydedildi.

Cenaze merasiminin ardından naaşın yeniden Necef Havalimanı’na götürüleceği ve daha sonra Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nde defnedilmek üzere İran’a transfer edileceği aktarıldı.