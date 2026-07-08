İran Dışişleri'nden ABD'ye tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran petrolünün satışına ilişkin yaptırım muafiyetini kaldırma kararını, 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona erdirilmesine ilişkin İslamabad Mutabakatı'nın 10. maddesinin açık ihlali olarak değerlendirerek sert şekilde kınadı.

Bakanlık açıklamasında, İslamabad Mutabakatı'nın imzalanmasının üzerinden henüz 20 gün bile geçmeden, 21 Haziran'da yayımlanan genel lisansın iptal edildiğinin duyurulmasının, ABD yönetiminin kötü niyetli, istikrarsız ve güvenilmez tutumunun yeni bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin son 20 gün içinde doğrudan ya da İsrail'in Lübnan'daki eylemleri aracılığıyla mutabakatın çeşitli maddelerini birçok kez küçük ve büyük ölçekte ihlal ettiği belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın 18 Haziran'da imzalanan mutabakattan bu yana anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini iyi niyetle ve tüm imkânlarını kullanarak yerine getirmeye çalıştığını bildirdi.

Buna karşın ABD yönetiminin, alışıldığı üzere kendi taahhütlerini ihlal ederken aynı zamanda bunları çeşitli gerekçelerle meşrulaştırmaya çalıştığı savunuldu.

Açıklamanın sonunda İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda Washington'u uyararak, ülkenin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü adımı atacağını vurguladı.