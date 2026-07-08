İran’dan misilleme: ABD'ye ait 85 askeri nokta vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetleri'nin ortak füze ve insansız hava aracı operasyonunda, Bahreyn'deki Selman Limanı, ABD'nin Beşinci Filosu tesisleri ile Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü dahil olmak üzere 85 önemli ABD askeri noktasının hedef alındığı ve operasyona müdahale etmeye çalışan bir MQ-9 insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin bugün sabaha karşı Hürmüzgan eyaleti kıyıları ile Mahşehr'deki bazı kıyı üsleri ve sivil tesislere hava saldırısı düzenleyerek ateşkesi ve İslamabad Mutabakatı'nı ihlal ettiği ifade edildi.