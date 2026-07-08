İran: ABD, İslamabad Mutabakatı'nı ihlal etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin askeri saldırılarına tepki gösterdi.

Bekayi, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptının en başından beri “güven” değil, “taahhüde karşı taahhüt” temelinde oluşturulduğunu belirterek, “Çünkü karşı tarafın davranışlarında hiçbir iyi niyet belirtisi yoktu” ifadesini kullandı.

ABD’nin mutabakatın 5. maddesini ihlal ettiğini belirten Bekayi şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli gemi geçişi düzenlemelerinden sorumlu olduğunu vurgulayan 5. maddeye rağmen, ABD mevcut durumda bu maddeyi tartışmaya açmış ve tek taraflı eylemleri ile İran’a yönelik saldırgan saldırılarıyla anlaşmanın yapısını fiilen bozmuştur.”

Sözcü Bekayi, “İran, ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.

