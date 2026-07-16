İran Devrim Muhafızları: ABD'nin Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan 15 numaralı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın dün gece ülkenin güney kıyıları ile güney kentlerindeki bazı noktalara yönelik saldırılarının ardından, Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki kahraman evlatlarınız, 'Nasr 2' operasyonunun sekizinci dalgasını, 'Ya Zeyneb-i Kübra (S)' koduyla gerçekleştirdi.

Birleşik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Ali Al Salem Üssü'ndeki C-RAM erken uyarı radar sistemi ile ABD'nin 'terörist ordusuna' bağlı askerlerin toplandığı nokta hedef alınarak imha edildi."