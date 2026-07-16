  1. İran
16 Tem 2026 11:03

İran Devrim Muhafızları: ABD'nin Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü hedef alındı

İran Devrim Muhafızları: ABD'nin Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü hedef alındı

İran Devrim Muhafızları, "Nasr 2" operasyonunun sekizinci dalgasında Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'nde bulunan C-RAM erken uyarı radar sistemi ile ABD askerlerinin toplandığı noktaların füze ve İHA saldırılarıyla vurulduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan 15 numaralı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın dün gece ülkenin güney kıyıları ile güney kentlerindeki bazı noktalara yönelik saldırılarının ardından, Deniz Kuvvetleri ve Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki kahraman evlatlarınız, 'Nasr 2' operasyonunun sekizinci dalgasını, 'Ya Zeyneb-i Kübra (S)' koduyla gerçekleştirdi.

Birleşik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Ali Al Salem Üssü'ndeki C-RAM erken uyarı radar sistemi ile ABD'nin 'terörist ordusuna' bağlı askerlerin toplandığı nokta hedef alınarak imha edildi."

News ID 1937543

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler