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16 Tem 2026 11:09

İran Ordusu: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine yeni İHA saldırıları düzenlendi

İran Ordusu: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine yeni İHA saldırıları düzenlendi

İran Ordusu, "Saika Operasyonu"nun 10. aşamasında Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde konuşlu ABD askeri tesislerinin radar, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nin açıklamasına göre, "Saika Operasyonu"nun 10. aşamasında, İran Ordusu'na ait Araş tipi insansız hava araçları, Kuveyt'teki Ali Al Salem Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait radar sistemlerini, Patriot hava savunma sistemini ve yakıt depolarını hedef aldı.

Açıklamada, Patriot sisteminin söz konusu üssün savunmasının yanı sıra nakliye uçakları ile MQ-9 dahil gelişmiş insansız hava araçlarının korunmasından sorumlu olduğu belirtildi.

Operasyonun bir diğer dalgasında ise Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nün hava savunma sahasında konuşlu ABD ordusuna ait haberleşme ve radar sistemleri, Super Hawk radarları, tesisler ve Patriot hava savunma sistemleri İHA saldırılarının hedefi oldu.

Açıklamada, ABD hava unsurlarına destek veren birliklerin de bulunduğu bu üssün, daha önce Ordu ve Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen başarılı füze ve İHA saldırılarında ciddi hasar aldığı ifade edildi.

News ID 1937545

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