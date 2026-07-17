Devrim Muhafızları Ordusu: Kuveyt’teki ABD üssü vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, “Nasr-2” operasyonunun 20 numaralı bildirisini yayımlayarak, ABD ordusunun İran'da sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak Kuveyt’teki bir Amerikan askeri üssünün hedef alındığını duyurdu.

Bildiriye göre, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından icra edilen “Nasr-2” operasyonunun 12. dalgası, “Ya Eba Abdullah el-Hüseyin” parolasıyla başlatıldı.

Söz konusu saldırıda; bir füze savunma radar sistemi, çok sayıda mühimmat deposu, iki adet karadan karaya HIMARS füze rampası ve bu sistemlere ait stok füzelerin imha edildiği, operasyon sonucunda Kuveyt’teki Amerikan üssünde büyük çaplı yangınlar çıktığı kaydedildi.

Bildiride ayrıca, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin petrol ve gaz üretiminde ciddi düşüşlere yol açtığı ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ihracatın tamamen durduğu belirtilerek, misilleme operasyonlarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.