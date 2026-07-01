Tehditler sonrası İran'dan BMGK'ya "İsrail" mektubu

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’i ölümle tehdit eden Siyonist bakan Israel Katz’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İravani, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanlığına gönderdiği mektupta, söz konusu açıklamaların BM Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

"Devlet Terörizminin Açık Bir Örneği"

İranlı diplomat, Katz’ın ifadelerini “devlet terörizminin somut bir örneği” olarak nitelendirdi. Mektupta, bu tür söylemlerin İsrail rejiminin üst düzey İranlı yetkililere yönelik yürüttüğü sistematik suikast politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi’ne “Sessiz Kalmayın” Çağrısı

BMGK’nın bu tür tehditler karşısındaki sessizliğinin İsrail’in saldırgan tutumunu cesaretlendirdiğini savunan İrevani, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi’nin bu “tehlikeli ihlallere” karşı harekete geçmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki gerilimin tırmanmasından İsrail’in sorumlu olduğunu vurguladı.

Israel Katz, ABD'nin diplomatik girişimlerine rağmen, gerekli görmeleri halinde İran'ı vuracaklarını ileri sürmüştü.