Yemen: Suudi Arabistan'ın Aramco rafinerisini İHA ile hedef aldık

El Meyadin’in haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen güçlerinin Suudi Arabistan’ın Cizan kentindeki Aramco rafinerisini bir İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Seri, operasyonun Suudi Arabistan’ın Saada ve Hacce vilayetlerinin hava sahalarına yönelik çok sayıda İHA kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini belirtti.

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Aramco’ya bağlı tesislerden birinde çıkan yangını doğrulamış ve itfaiye ekiplerinin Cizan’daki Aramco rafinerisine bağlı tesiste çıkan yangını kontrol altına aldığını açıklamıştı. Bakanlık, olayda şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmediğini duyurmuştu.