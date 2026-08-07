Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için saat 07.30’da Ankara Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a hareket ederek Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı. Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

Erdoğan, çalışma ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, bugün Suudi Arabistan'da üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacak.