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8 Ağu 2026 07:21

Erakçi’den komşu ülkelere mesaj: Gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı geldi

Erakçi’den komşu ülkelere mesaj: Gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı geldi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en gelişmiş askeri gücü karşısında hazırlığını ve gücünü kanıtladığını belirterek, Müslüman ülkeleri birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye çağırdı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından komşu ülkelere hitaben yaptığı paylaşımda, İran Silahlı Kuvvetleri’nin askeri kapasitesine ve bölgesel dayanışmaya ilişkin mesajlar verdi.

Erakçi, “Güçlü İran Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en gelişmiş askeri gücü karşısında hazırlığını, kabiliyetini ve gücünü kanıtlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi halinde dış güçlerin oluşturduğu her türlü zorluğun üstesinden güçlü ve kararlı şekilde gelebileceğini belirten Erakçi, şöyle devam etti:

“Müslümanlar birbirleriyle birlik ve bütünlük içinde olduklarında, kötü niyetli yabancıların oluşturduğu her türlü meydan okuma karşısında güçlü ve kararlı bir şekilde durabilirler.”

Erakçi, “Artık yalnızca kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği benimsemenin zamanı geldi.” dedi.

News ID 1937857

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