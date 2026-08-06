Trump'tan İran iddiası: Önceliğim anlaşma çünkü insanları öldürmek istemiyorum

ABD'nin Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte konuşan Trump, dış politikada İran gündemine değindi.

Donald Trump’ın iddiasına göre, İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum.

Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırıyı" başlatmaya hazır olduklarını, ancak Arap liderlerinden ve İranlı yetkililerden gelen saldırıyı durdurma ve görüşme talebine olumlu karşılık vererek planladıkları saldırıları askıya aldığını ileri sürdü.

"Biz şu anda görüşüyoruz. Bakalım ne olacak, ama bize saygı gösteriyorlar." iddiasında bulunan Trump, yine İran'ı askeri saldırıyla tehdit etti.