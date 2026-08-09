Suudi Arabistan’da Aramco tesisinde yangın: Cübeyl’de de patlama bildirildi

Rusya el-Yevm’in haberine göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Aramco’ya bağlı bir tesiste yangın çıktığını doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Aramco’nun endüstriyel güvenlik ve itfaiye ekiplerinin, pazar günü sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Cizan’da bulunan Aramco rafinerisine bağlı tesislerden birinde çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, olayın ardından şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi alınmadığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, ilgili kurumların olayla ilgili gerekli işlemleri tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Öte yandan, Aramco’nun petrol tesislerinden birinde çıkan yangının ardından medya kaynakları, bugün sabah saatlerinde Suudi Arabistan’ın Cübeyl Sanayi Bölgesi’nde bir patlama meydana geldiğini bildirdi.