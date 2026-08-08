Yemen’den Suudi Arabistan’a misilleme uyarısı: Ablukaya abluka

El-Mesire’nin haberine göre Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın Yemen halkına yönelik ablukayı sürdürdüğünü ve ülkeye yönelik saldırılarını tırmandırdığını belirtti.

Seri, Suudi Arabistan’ın güçlerini ve desteklediği unsurları “gereksiz ve başarısız bir saldırı savaşının cehennemine sürüklemeye devam ettiğini” söyledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin Suudi güçleri ve destekçilerinin hareketlerini yakından izlediğini belirten Seri, bu güçlerin yanı sıra silah depoları, araçları ve askeri teçhizatlarının Sahn el-Cin askeri merkezinde hedef alındığını açıkladı.

Saldırıların çok sayıda füze ve İHA kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Seri, operasyonların “isabetli ve etkili” olduğunu savundu.

Seri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin “tırmanışa tırmanışla karşılık verme” politikasını sürdüreceğini belirterek, Suudi Arabistan tarafından Yemen’e yönelik ablukayı korumak amacıyla gönderilecek her türlü güç veya seferberliğe karşı güçlü şekilde mücadele edeceklerini ifade etti.

Yemenli sözcü ayrıca iki temel denklemde ısrar ettiklerini belirtti: “ablukaya karşı abluka” ve “Suudi saldırganların nerede olursa olsun toplandığı merkezlerin hedef alınması.” Seri, Yemen’e yönelik saldırı planlarının derhal ve sert bir karşılık verilmeden uygulanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Seri, Yemenliler arasındaki Suudi Arabistan’ın kamplarında bulunan kişilere de çağrıda bulunarak, “çok geç olmadan” bu kampları terk edip evlerine dönmelerini istedi. Bu kişilerin dış güçlerin çıkarları uğruna kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Yahya Seri ayrıca Marib aşiretlerine ve işgale karşı direnen Yemen halkına destek mesajı göndererek, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin onların yanında olduğunu ve halkın haklarının geri alınması ile uygulanan ablukasının kaldırılması için mücadele edeceğini ifade etti.

Seri açıklamasını “Yaşasın özgür, onurlu ve bağımsız Yemen. Zafer Yemen’in ve ümmetin tüm özgür insanlarının olsun.” sözleriyle tamamladı.