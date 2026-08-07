Muhsin Rızai: Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz

İran Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rızai, “Abluka devam ederse ABD gemileri ve güçleri ciddi tehlikeler ve kayıplarla karşı karşıya kalacaktır.” ifadelerini kullandı.
ABD’nin tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirten Rızai, “Aksi takdirde bu duruma tahammül etmeyeceğiz.” dedi.
Rızai ayrıca, “Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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