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7 Ağu 2026 09:38

Muhsin Rızai: Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz

Muhsin Rızai: Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz

İran Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı Tümgeneral Rızai, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürmesi halinde ABD gemileri ve güçlerinin ciddi riskler ve kayıplarla karşı karşıya kalacağını belirterek Washington’ı tutumunu değiştirmeye çağırdı.

İran Devrim Lideri'nin Askeri Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rızai, “Abluka devam ederse ABD gemileri ve güçleri ciddi tehlikeler ve kayıplarla karşı karşıya kalacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin tutumunu değiştirmesi gerektiğini belirten Rızai, “Aksi takdirde bu duruma tahammül etmeyeceğiz.” dedi.

Rızai ayrıca, “Hürmüz Boğazı’nda ikinci bir koridorun açılmasına asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

News ID 1937850

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