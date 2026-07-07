Şam'da patlama: Macron'un bulunduğu bölgede iki ayrı saldırı bildirildi

Yerel medya, patlamaların otel çevresine yerleştirilen bir dizi patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiğini aktardı. Olayda şu ana kadar can kaybı ya da hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen herhangi bir grup bulunmuyor.

Macron, Suriye'de yeni yönetimin iktidara gelmesinden bu yana bir Batı Avrupa ülkesinin devlet başkanı olarak ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Macron'un bölgesel güvenliğin yanı sıra ticaret ve yatırım fırsatlarını görüşmek üzere bir iş heyetiyle birlikte ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Macron, Şam Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani tarafından karşılandı.