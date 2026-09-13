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13 Eyl 2026 19:39

Suriye’de akaryakıta yapılan zam protesto edildi

Suriye’de akaryakıta yapılan zam protesto edildi

Suriye'nin çeşitli kentlerinde akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek zamlar protesto edildi.

Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek zamları protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Yerel medyada yayınlanan habere göre, Deyrizor'un doğu kırsalındaki El-Tayyana kasabasında protestolar düzenlendi ve belediye binası önünde lastikler yakıldı. Artan yakıt fiyatları ile kötüleşen yaşam ve hizmet koşullarını protesto etmek amacıyla, Haseke kırsalındaki Markada, El-Şaddadi ve "47. Bölge" dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde de benzer eylemler gerçekleştirildi.

News ID 1938536

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