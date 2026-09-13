Suriye’de akaryakıta yapılan zam protesto edildi

Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek zamları protesto etmek amacıyla sokaklara döküldü.

Yerel medyada yayınlanan habere göre, Deyrizor'un doğu kırsalındaki El-Tayyana kasabasında protestolar düzenlendi ve belediye binası önünde lastikler yakıldı. Artan yakıt fiyatları ile kötüleşen yaşam ve hizmet koşullarını protesto etmek amacıyla, Haseke kırsalındaki Markada, El-Şaddadi ve "47. Bölge" dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde de benzer eylemler gerçekleştirildi.