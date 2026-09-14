Japonya’nın başkenti Tokyo'da İsrail protestosu

Tokyo'da bir araya gelen onlarca Japon vatandaşı, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayarak, yeni İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması çağrısıyla sloganlar attı. Gösteri sırasında Japon güvenlik güçleri, büyükelçilik çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler ayrıca Siyonist Başbakan Netanyahu'nun tutuklanması ve İsrail büyükelçiliğinin kapatılması talebinde bulundu. Eylemde, Tokyo ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere, özellikle askeri ve silah alanındaki iş birliklerine sert tepki gösterildi.

