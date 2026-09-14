  1. Dünya
  2. Asya
14 Eyl 2026 15:20

Japonya’nın başkenti Tokyo'da İsrail protestosu

Japonya’nın başkenti Tokyo'da İsrail protestosu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen Filistin destekçileri, yeni İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

Tokyo'da bir araya gelen onlarca Japon vatandaşı, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayarak, yeni İsrail büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması çağrısıyla sloganlar attı. Gösteri sırasında Japon güvenlik güçleri, büyükelçilik çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Göstericiler ayrıca Siyonist Başbakan Netanyahu'nun tutuklanması ve İsrail büyükelçiliğinin kapatılması talebinde bulundu. Eylemde, Tokyo ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere, özellikle askeri ve silah alanındaki iş birliklerine sert tepki gösterildi.
 

News ID 1938557

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler