Pezeşkiyan'dan İran-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesinin önemine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkmenistan’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Pezeşkiyan, Ermenistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik geniş fırsatların bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda daha da güçlendirilmesi temennisini dile getirdi.

İki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine ve ortak etkileşimin güçlendirilmesi gerekliliğine değinen Pezeşkiyan, "İran ve Ermenistan, komşu iki ülke olarak farklı alanlarda etkileşim ve işbirliği içinde olmalıdır" dedi.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki koordinasyonun, uyumun ve sürekli iletişimin önemine vurgu yaparak, "Koordinasyon ve uyumumuzu ne kadar artırırsak, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, dayanışmanın derinleştirilmesi ve ikili ilişkilerin pekiştirilmesi için zemin o kadar elverişli hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ikili ilişkilerde istikrarın korunması gerekliliğinin altını çizerek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu yineledi.

