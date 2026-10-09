Erakçi, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erakçi ile Mirzoyan, 5 Ekim’de başkent Tahran'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahran'da bir araya gelen Erakçi ve Mirzoyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını vurguladı.

Erakçi, Tahran'ın Erivan ile ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti. Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu kaydeden Erakçi, Tahran'ın bu yöndeki çabalarını aktardı.