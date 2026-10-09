12 ve 40 günlük savaşların belgeleri müzeleştirmek için toplanıyor

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Kutsal Savunma ve Direniş Değerlerini Koruma ve Yayma Vakfı Başkan Yardımcısı General Habibullah Can-nesari, 12 ve 40 günlük savaşlara ilişkin belgelerin bir müze koleksiyonuna dönüştürülmesinin planlandığını duyurdu.

Söz konusu savaşların ülkenin savunma ve direniş tarihinin bir parçası olduğunu belirten Askeri yetkili, Vakfın Arşiv Dairesi’nin bu iki savaşa ilişkin belgeleri toplama ve düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

General Can-nesari, bu savaşlara ait belgelerin askeri ve sivil kurumlardan güncel bir şekilde toplandığını kaydetti.

İranlı general, “Vakıf, iki önemli misyonu takip ediyor: İlki, kutsal savunma ve direnişin olay ve anlatılarının tahrifata uğramasını önlemek; ikincisi ise bu mirası gelecek nesillere aktarmaktır” diye konuştu.