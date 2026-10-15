İsrail’de parlamento seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi başladı

İsrail’in parlamentosu Knesset için 2026 seçimleri kapsamında, işgal altındaki Filistin toprakları dışındaki diplomatik temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başladı. Oylama, 27 Ekim’de yapılması planlanan genel seçimlerden yaklaşık iki hafta önce gerçekleştiriliyor.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, yurt dışında görev yapan diplomatik personel ve aileleri için oy verme süreci yaklaşık 30 saat sürecek. Dünya genelindeki 99 diplomatik temsilcilikte kurulacak 101 sandıkta, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 4 bin 800 kişinin oy kullanması bekleniyor.