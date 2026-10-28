İslam Devrimi Lideri'nden üniversite öğrencilerine mesaj: Hep birlikte ileriye yürüyoruz

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, bir grup üniversite öğrencisinin kendilerine gönderdiği mektuba yanıt verdi.

Ayetullah Hamaney, gençlerin ilerleme yolundaki kararlılığını vurgulayarak, “İlerleme zirvelerine ulaşana dek sözleştiğimiz gibi bir aradayız” dedi.

Ayetullah Hamaney, "Sizin mektuplarınızda ve bizleri sevgi ve nezaketle onurlandıran pek çok genç ve öğrencinin yazdıklarında, geleceği inşa etme yolundaki azim, irade ve sorumluluk bilinci parlamaktadır.

Bu sarsılmaz misak, köklerini Muhammed (s.a.v) ekolünden, İmam Humeyni ve Şehit Ayetullah Hamaney’in mirasından alan ve aramızdaki ‘ahid’ bağını oluşturan çok kıymetli bir emanettir." ifadelerini kullandı.

Devrim Lideri, mesajında gençlerin bilim ve iman silahıyla donanmalarına, nefis terbiyesine önem vermelerine ve İran’ın gücünü artırmak için azimle çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

