İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li yetkililerin İran’a karşı başlatılan hukuka aykırı savaşta kendi sorumluluklarını gizleyerek savaşın başlangıcını İran’a atfetmelerine tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’li yetkililerin İran’a yönelik askerî saldırının yol açtığı ağır insani, ekonomik ve jeopolitik sonuçların sorumluluğundan kaçmak için yeni bir söylem geliştirdiğini belirtti.

Bekayi, bu söylemin “ABD, İran’la savaşı başlatmadı; savaşı 1979 Devrimi’yle İranlılar başlattı” iddiasına dayandığını aktardı.

Bu yaklaşımın açık bir çarpıtma olduğunu vurgulayan Bekayi, 1979’daki İslam Devrimi’nin İran halkının bağımsızlığını, özgürlüğünü ve insan onurunu yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Bekayi, askerî saldırının tanımının açık olduğunu belirterek, ABD’li yetkililerin ne kadar çaba gösterirse göstersin bu gerçeği Amerikan ve dünya kamuoyunun zihninden silemeyeceğini söyledi. Washington’un dokuz aydan kısa süre içinde, diplomatik müzakereler devam ederken iki kez İran’a gerekçesiz askerî saldırı düzenlediğini belirten Bekayi, bu saldırılarda Devrim Lideri'nin ve üst düzey yetkililerinin hedef alındığını, kadın ve çocukların hayatını kaybettiğini ve kritik altyapının tahrip edildiğini ifade etti.

ABD yönetiminin askerî, siyasi ve ahlaki bir çıkmazla karşı karşıya kaldığını savunan Bekayi, Washington’un bir yandan savaşın başlangıcındaki sorumluluğunu inkâr etmeye, diğer yandan hedeflerine ulaşamamasını zafer söylemiyle örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Bekayi ayrıca, ABD’li yetkililerin en üst düzeyde yaptıkları açıklamalarda İran’a karşı savaşın seçim yenilgilerinin başlıca nedeni olduğunu kabul ettiklerini ifade etti.

Bekayi, ABD’li yetkililerin kastettiği şey tarihsel düşmanlığın kökenleriyse, tarihin daha geriye götürülmesi gerektiğini belirterek Washington’un İran’a yönelik politikalarını sıraladı. Bu kapsamda, CIA’in katılımıyla Musaddık hükümetinin devrildiği 19 Ağustos 1953 darbesini, sekiz yıl süren savaşta Saddam Hüseyin rejimine verilen siyasi, istihbarî, askerî ve mali desteği ve Irak’ın İran’a karşı kimyasal silah kullanmasına ABD yönetiminin ortak olduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin Saddam rejimini sorumlu tutmaya ve saldırıyı kınamaya yönelik girişimlerinin engellendiğini, ABD Donanması’nın Nisan 1988’de Irak’ın İran’a yönelik askerî saldırısına doğrudan katıldığını ve Temmuz 1988’de İran yolcu uçağının Fars Körfezi üzerinde düşürülerek 290 İranlının öldürüldüğünü hatırlattı.

İranlı Sözcü, İran halkını hedef alan kapsamlı ekonomik yaptırımları, ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini ve azami baskı politikasını yeniden devreye sokmasını, General Kasım Süleymani’ye yönelik suikastı ve Washington’un diğer müdahalelerini de İran-ABD ilişkilerindeki tarihî düşmanlığın parçaları olarak nitelendirdi.

Bekayi, ABD’nin tarihi geriye götürerek veya savaşın tanımını değiştirerek 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik askerî saldırı kararının sorumluluğunu ortadan kaldıramayacağını belirterek, “ABD hem İranlılara yönelik tarihî düşmanlığın sorumlusudur hem de İran’a karşı askerî saldırıyı başlatan taraftır” ifadelerini kullandı.