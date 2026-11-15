İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bekayi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşanan gelişmelerin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “İsrail rejimi, Filistinlilere yönelik soykırım kampanyasını kış mevsiminde de sürdürüyor. Gazze’deki felaket boyutundaki durum, özgür vicdan sahibi her insanı derinden yaralıyor. Gazze’nin tamamında Filistinliler, çok çeşitli suçlarla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Batı Şeria’da da saldırıların, Filistinlilerin evlerinin patlatılmasının ve geniş çaplı gözaltıların sürdüğüne tanık oluyoruz” dedi.

"İslam ülkeleri Filistin’e destek için somut adımlar atmalı"

Bekayi, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü dile getirmenin insanlık adına ses yükseltmek anlamına geldiğini vurgulayarak, “İslam ülkelerinin somut adımlar atma sorumluluğu vardır. Filistin meselesi, insanlık meselesidir” ifadelerini kullandı.

"UAEA’nın tek taraflı raporları kurumun itibarını zedeliyor"

Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) raporlama yöntemini eleştirerek, ajansın raporlarının Batı medyasına sızdırılmasının yapısal bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Bekayi, ajansın bazı yöneticilerinin taraflı yaklaşımlarından ve ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin etkisinden dolayı eski yöntemini sürdürdüğünü belirterek, “UAEA, İran’ın nükleer programı hakkında tek taraflı raporlar hazırlamaya devam ediyor. Bu süreç, hem nükleer meselelerde yetkili uluslararası kurum konumundaki ajansın itibarına zarar veriyor hem de ajansın sorumluluğunu beraberinde getiriyor” dedi.

“İran’ın nükleer programı üzerinden bahane üretmek sonuç vermedi”

İran’ın nükleer programı hakkında gerilimi tırmandırmaya yönelik bahaneler üretmenin kendilerine fayda sağlamadığını belirten Bekayi, önceki dönemlerde sunulan rapor ve çıkarılan kararın konunun BM Güvenlik Konseyi’ne taşınmasına yol açtığını, ancak Güvenlik Konseyi’nin iki üyesinin bu süreci desteklemediğini ifade etti.

“UAEA, İran’daki faaliyetlerinin durduğunu kabul etmek zorunda kaldı”

Bekayi, son raporda dikkat çeken noktalardan birinin de İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından yaşanan gelişmeler olduğunu söyledi.

Saldırıların emsalsiz bir durum yarattığını ve UAEA’nın İran’daki faaliyetlerinin durmasına neden olduğunu belirten Bekayi, ajansın ve Rafael Grossi’nin bu açık gerçeği görmezden geldiğini dile getirdi.

“NPT’ye ilişkin kararlar ilgili kurumlarda alınacak”

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bekayi, konunun ilgili kurumlarda karara bağlanması gerektiğini belirterek, “Antlaşmaya taraf olduğumuz sürece, bu kapsamda yer alan yükümlülüklerimize de bağlı kalırız” dedi.

“İran’a verilen zararların hesabını bölge ülkeleri vermeli”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri’nin İran’ı Fars Körfezi ülkelerine yönelik saldırılardan sorumlu tutması ve Tahran’dan tazminat talep edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarını da değerlendirdi.

Bekayi, söz konusu iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, “Kendileri de bu iddiaların ne kadar dayanaksız ve temelsiz olduğunu biliyor. Bu ülkeler ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri, eski yaraları yeniden kanatmaktan kaçınmalı. Bölge ülkelerinin Saddam rejimine verdiği kapsamlı desteğin İran halkının hafızasından silinmediğini bilmeliler. Bu dosya hâlâ açıktır” ifadelerini kullandı.

“İran’ın ABD üslerine ve varlıklarına yönelik eylemleri savunma amaçlıydı”

Bekayi, İran’ın komşu ülkelerin ulusal egemenliğine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığını vurgulayarak, “İran’ın tüm adımları kesinlikle savunma amaçlıydı ve ABD’nin üsleri ile varlıkları hedef alındı” dedi.

“Rusya ve Çin, bölgedeki gelişmelerin ABD’nin maceracılığından kaynaklandığını biliyor”

Rusya, Çin ve ABD arasında yapılması planlanan üçlü toplantıya ilişkin soruyu da yanıtlayan Bekayi, üç küresel gücün başka bir küresel güç hakkında görüşmesinin olağan dışı olmadığını söyledi.

İran’ın Rusya ve Çin ile yakın temas hâlinde olduğunu belirten Bekayi, “Çin ve Rusya stratejik ortaklarımızdır ve tutumlarımızı çok iyi biliyorlar. Bölgemizde yaşananların ABD’nin maceracı politikalarının sonucu olduğunun farkındalar. Bu nedenle her türlü temaslarında ABD’den hesap vermesini isteyeceklerdir. Rusya ve Çin ile telefon görüşmeleri ve büyükelçiliklerimiz aracılığıyla sürekli istişarelerde bulunuyoruz” diye konuştu.

“İran’a yapılan uçuşları müzakere süreci kapsamında değerlendirmeyin”

Katar’a ait bir uçağın İran’a gelmesiyle ilgili soruya Bekayi, “Gerçekleşen her uçuş hakkında açıklama yapmak zorunda değilim. Bu tür ziyaret ve uçuşlar yapılıyor. İran’a gidip gelen her uçağın müzakere sürecinin başladığı anlamına gelmesi gerekmiyor. Bu hareketliliği müzakereler çerçevesinde değerlendirmeyin. Ülkemiz farklı alanlarda temaslarını sürdürüyor” yanıtını verdi.

“İran, nükleer enerjiden yararlanma hakkından vazgeçmeyecek”

ABD’nin önerilerinde İran’ı nükleer programından vazgeçmeye zorlayacak bir plan bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bekayi, Washington’un başından beri İran’ın nükleer enerjiden yararlanma hakkından geri adım atmasını istediğini söyledi.

Bekayi, “İran, temel, egemenlik kaynaklı ve NPT kapsamında sahip olduğu bir haktan vazgeçecek bir ülke değildir” dedi.

“ABD, diplomasiyi anlamından uzaklaştırdı”

ABD’nin müzakerelere ilişkin iddialarını da değerlendiren Bekayi, Washington’daki iç tartışmalarla ilgilenmediklerini ancak ABD’nin diplomasiyi anlamından uzaklaştırdığını ifade etti.

Diplomasinin gerilimi önlemek için kullanılan bir araç olduğunu belirten Bekayi, “ABD ise diplomasiyi pusu kurmak ve baskın düzenlemek için kullandı” diye konuştu.

Dünyanın ABD’nin diplomatik söylemlerine şüpheyle yaklaştığını kaydeden Bekayi, özellikle İran’ın Washington ile ilişkilerinde ağır tecrübeler yaşadığını ve bu deneyimleri dikkate almak zorunda olduğunu vurguladı.

“Fransız buzdolaplarına müdahale iddiası temelsiz ve seviyesiz”

Fransız buzdolaplarının sistemlerine İran tarafından müdahale edildiği yönündeki iddialara da değinen Bekayi, Avrupa ülkelerinin kanıt ve gerekçe sunma ihtiyacı duymadan suçlamalarda bulunmasının alışkanlık hâline geldiğini söyledi.

Bekayi, “Bu iddialar seviyesizdir. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde bu tür suçlamalar yaygınlaştı. Herhangi bir kanıt sunulmadan ortaya atılan bu iddianın, Fransa’nın kendi eksikliklerinden kaynaklanan sorumluluğu örtbas etmek amacıyla gündeme getirildiği anlaşılıyor. Soğutma sistemlerinde bir sorun tespit etmişse bunu gidermek Fransa’nın göreviydi ve hâlâ da öyledir” ifadelerini kullandı.

Bir İsrail merkezli şirketin söz konusu sistemlerde sorun bulunduğunu öne sürdüğünü belirten Bekayi, bu tarafın Avrupa ülkelerinde de alıcı bulan sahte bayrak operasyonlarına alışkın olduğunu savundu.

Bekayi, iddiaların hiçbir dayanağı bulunmadığını vurgulayarak Fransa’dan bu tür söylemlere son vermesini istedi. Bu suçlamaların Fransa’nın uluslararası sorumluluğunu da gündeme getireceğini belirtti.

"ABD’nin hiçbir askerî saldırısı karşılıksız kalmayacak"

Bekayi, Bahreyn’e yönelik İHA saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, “ABD’nin ve diğer tarafların hiçbir askerî saldırısı karşılıksız kalmayacak. Bunu sahada kanıtladık. Silahlı kuvvetlerimiz gelecekte de uygun gördükleri her yöntemle karşılık verecektir” dedi.

“İran’ın diplomasiye başvurması karşı tarafa umut bağladığı anlamına gelmez”

ABD’nin saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelere sıcak bakmadığı yönündeki açıklamaları hakkında konuşan Bekayi, İran’ın kendi çalışmalarına odaklandığını ve kendi kapasitesine güvendiğini belirtti.

Bekayi, “İran’ın diplomasi aracını kullanması, karşı tarafa umut bağladığımız anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.