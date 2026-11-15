İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırganlığına verilen karşılığın ikinci aşamasında, Bahreyn'deki Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı 6 insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, İHA'ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve patlama seslerinin Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu belirtilerek, Devrim Muhafızları'nın operasyonel kapasitesinin bir kez daha ortaya konduğu ifade edildi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatını sözde eskort, gerçekte ise petrol kaçakçılığı girişimi olarak nitelendiren açıklamada, Washington yönetiminin bu girişimde tamamen başarısız olduğu savunuldu. ABD'nin sınırlı ve gelişigüzel adımlarla dünya kamuoyunun dikkatini Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu gerçeğinden uzaklaştırmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu vurgulanarak, ABD'nin gerçekleştireceği her türlü saldırganlığa daha sert ve güçlü karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Ayrıca, bu aşamada önceki aşamaya kıyasla daha fazla sayıda Devrim Muhafızları İHA'sının ABD hedeflerine yönlendirildiği belirtilirken, Amerikan İHA'larının da birbiri ardına düşürüldüğü ifade edildi.