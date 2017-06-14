Suudiler İran’a karşı 40 yıldır nefret püskürüyor

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Mohsen Rızai, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıda, “ABD eski Dışişleri Bakanı John Kerry, bölgedeki bazı liderlerin Obama’ya İran’ı bombardıman altına alması önerisinde bulunduğunu açıkladı. Zira İran’ın nükleer meselesinin tek çözüm yolu onlara göre buydu. Böylece Suudilerin İran’a karşı diğerlerini tahrik etme girişimi ilk kez gerçekleşmiyor” ifadelerine yer verdi.

Rızai yazısına şunları da ekledi: Saddam’ın İran’a karşı çıkardığı 8 yıllık savaş da Al Suud manipülasyonuyla yapıldı. Riyad’da düzenlenen kılıç dansıyla Trump ve kızını dolar yağmuru altında tutma törenleri bile İran’a karşı yeni bir fitne gerçekleştirmek için tasarlanmıştı.

Rızai son olarak, “Al Suud 40 yıldır İran milletine karşı kin ve nefretini püskürüyor ve her seferinde de kafasını taşa çarpıyor. Suudiler tüm bunlardan ders çıkarmazsa tamamen mahvolacak” diye yazdı.