İşsizlik maaşında yeni düzenleme: 120 gün şartı kalkıyor

Hürriyet'in haberine göre, işsizlik maaşına yeni düzenleme geliyor. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için öncelikle çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Ayrıca çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması, son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması da işsizlik maaşı alabilmenin şartları arasında.

Çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İŞKUR'a başvurması ile kişinin iş arayan kaydı yapılıyor ve böylece işsizlik sigortası fonundan yararlanması sağlanıyor.

İşsizlik maaşının hesaplanmasına gelince; çalışanın adına son 4 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), bildirilen prime esas kazanç dikkate alınarak işsizlik maaşı hesaplanıyor. Sigortalının ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Gerekli şartları taşıyanlara ise 600 gün prim ödemiş olanlar 6 ay, 900 gün prim ödemiş olanlar 8 ay, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor. 2018 yılı içinse çalışanların alabileceği en yüksek işsizlik maaşı 1.623 lira. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun, alınacak en yüksek miktar, 1.623 lira. İşsizlik fonu için de prime esas aylık brüt kazanç üzerinden çalışandan yüzde 1, işverenden yüzde 2 kesinti yapılıp, işsizlik sigortası fonuna aktarılıyor. Devlet de yüzde 1 oranında katkıda bulunuyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Yeni düzenleme ile çalışanın, iş sözleşmesinin iptalinden önceki 120 gün içinde prim ödeyerek kesintisiz çalışmış olma şartı esnetilecek. Daha açık bir anlatımla, sürekli çalışma şartı yerine, iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Böylece, SGK'ya eksik gün bildirenler de işsizlik maaşından yararlanabilecek. Düzenleme yapılıp, 120 gün şartı esnetildikten sonra da 12 bin kişi daha işsizlik maaşı alabilecek.

İşsizlik fonuna, 2002 yılından 2018'in temmuz ayına kadar 10 milyona yakın kişi işsizlik maaşı almak başvurdu, 16 yılda 6.2 milyondan fazla kişiye toplam 20,6 milyar lira maaş ödemesi yapıldı. Bu yılın temmuz ayında ise 128 bin 433 kişi işsizlik maaşı için fona müracaat etti, aynı dönemde 430 bin 925 kişiye toplam 378.8 milyon lira maaş ödemesi yapıldı.