Avrupa Birliği'nden ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Franceinfo radyosuna ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamada bulundu.
TRT Haber'e göre; Moscovici, "Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulamasını onaylamıyor." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği İran karşıtı yaptırımların 2. aşaması bugünden itibaren başladı.
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