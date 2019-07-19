Merkel, İran-ABD gerilimini değerlendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile ABD arasında Körfez bölgesinde yaşanan gerilimlerden endişeli olduğunu belirterek, gerilimi daha da tırmandırmamak için tüm diplomatik imkanların kullanılmasını istedi.

Merkel, Federal Basın Merkezi'nde 14. kez katıldığı geleneksel yaz dönemi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Fars Körfezi bölgesinde gerilimden kaçınmak için tüm diplomatik iletişim imkanlarının kullanılması gerektiğini belirterek, ''Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı. Bu konuda ABD Başkanı ile de görüştüm.'' dedi.

Alman Şansölye, İran'ın var olan nükleer anlaşmaya bağlı kalmasının mantıklı olacağına ancak anlaşmanın getirdiği sorumluluklardan yalnızca İran'ın sorumlu olmadığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Amerikan kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemlere ilişkin de ABD’nin hala demokrasiye sahip olduğunu dile getiren Merkel, ''Amerika’nın gücü, farklı milletlerden insanların ülkeye farklı katkıda bulunmalarından kaynaklanıyor ancak bunlar bu izlenime aykırı olan tutum ve ifadelerdir. Bu, Amerika'nın gücünü engelleyen bir şey.'' diye konuştu.

Merkel, Trump'ın kadın senatörler için kullandığı ırkçı söylemleri eleştirerek, ''Bu tür söylemler ile arama mesafe koyuyorum. Kendimi saldırılara maruz kalan 3 kadın ile de dayanışma içinde hissediyorum.'' ifadesini kullandı.

Kaynak: AA