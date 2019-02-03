ABD'den Suriye'ye yeni silah sevkiyatı

Suriyeli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, son günlerde ABD Irak Kürdistanı’ndan Suriye’nin kuzeydoğusuna ağır silah ve askeri teçhizat sevkiyatı gerçekleştirmiştir.

Böylece silah, mühimmat ve destek teçhizatı taşıyan 60 kamyon Suriye’nin Hasake vilayetine gönderildi. Söz konusu sevkiyatı göz önünde bulundurursak Amerika’nın son 48 saat içerisinde Suriye’ye soktuğu silah yüklü kamyonların sayısı 130’u bulmuş durumda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den güçlerini çekeceğini ilan ettiğine rağmen Washington bu ülkedeki üslerine silah ve mühimmat sevkiyatını daha durdurmamıştır. Şimdiye dek birçok Suriyeli vatandaş ABD’nin başını çektiği ittifak tarafından yapılan bombardıman saldırıları sonucu hayatını kaybetmiştir.